Rallye Industrie’ELLES Péronne – Agence PERONNE-ALBERT Péronne

Rallye Industrie’ELLES Lundi 17 novembre, 08h00 Péronne – Agence PERONNE-ALBERT Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Participez à une expérience immersive pensée spécialement pour vous, les femmes ! Nous vous invitons à découvrir un parcours inédit composé de quatre ateliers interactifs, suivis d’un rallye ludique, avant de conclure par un moment d’échange et de retour d’expérience collectif. L’objectif ? Vous montrer que l’industrie n’est pas un univers réservé aux hommes. Bien au contraire : elle a besoin de vos talents, de votre créativité et de votre énergie. À travers cette aventure, vous explorerez des m

