UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dun-les-Places

Rallye International de la Cure Sur la Cure Dun-les-Places

samedi 26 septembre 2026 · Sur la Cure · Dun-les-Places

Rallye International de la Cure Sur la Cure Dun-les-Places

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Sur la Cure
Adresse
Pont du Montal
Ville
58230 Dun-les-Places
Département
Nièvre
Tarif

Dun-les-Places

Rallye International de la Cure

Sur la Cure Pont du Montal Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Rallye international de la Cure” à Dun les Places. Des nouveautés pour les petits et les grands. Sur place : Buvette, restauration, camping, animations, village exposants, concert.   .

Sur la Cure Pont du Montal Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 00 98 37  cdck58@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye International de la Cure

L’événement Rallye International de la Cure Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

À voir aussi à Dun-les-Places (Nièvre)