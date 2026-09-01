Rallye International de la Cure Sur la Cure Dun-les-Places
samedi 26 septembre 2026 · Sur la Cure · Dun-les-Places
Informations pratiques
Dun-les-Places
Rallye International de la Cure
Sur la Cure Pont du Montal Dun-les-Places Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Rallye international de la Cure” à Dun les Places. Des nouveautés pour les petits et les grands. Sur place : Buvette, restauration, camping, animations, village exposants, concert. .
Sur la Cure Pont du Montal Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 00 98 37 cdck58@wanadoo.fr
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English : Rallye International de la Cure
L’événement Rallye International de la Cure Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs