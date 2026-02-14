Rallye Langage – Faut qu’ça swingue ! – Centre Social et Culturel l’Arbrisseau, Le Grand Sud, Lille

Rallye Langage – Faut qu’ça swingue ! – Centre Social et Culturel l’Arbrisseau Mercredi 1 avril, 10h00, 15h00 Le Grand Sud Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T10:40:00+02:00

Fin : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T15:40:00+02:00

Au travers de chansons choisies avec minutie, « Faut qu’ça swingue ! » invite les enfants (et les adultes) à découvrir le jazz et le swing à la française.

On y raconte de petites histoires qui dévoilent un bout de la Grande Histoire. On y découvre la poésie de grands auteurs et interprètes du XXème siècle. Et on apprend à imiter le jeu de jambes endiablé des danses des années folles ! Brassens, Bourvil, Trenet ou encore Joséphine Baker, seront réinterprétés pour ce mini-concert participatif.

En partenariat avec le Centre Social et Culturel l’Arbrisseau

Gratuit

À partir de 3 mois

Durée 40 min

Mercredi 1er avril, 10 h & 15 h

Réservations par mail : reservations@rallyelangage.fr

————————–

Gaëlle Rambaut (concept – chant – écriture), Clément Lenoble (mise en son, guitare)

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « reservations@rallyelangage.fr »}] [{« link »: « mailto:reservations@rallyelangage.fr »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Au travers de chansons choisies avec minutie, « Faut qu’ça swingue ! » invite les enfants (et les adultes) à découvrir le jazz et le swing à la française.

In Illo Tempore