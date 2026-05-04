Le Bourg-Dun

Rallye le lin dans tous ses états

Office de tourisme Le Bourg-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

A vélo ou en voiture chaque participant pourra à son rythme découvrir à l’aide d’un questionnaire le lin dans tous ses états.

Départ de l’office de tourisme du Bourg Dun puis retour au Bourg Dun autour d’un pot convivial de saveurs du terroir. .

Office de tourisme Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

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English : Rallye le lin dans tous ses états

L’événement Rallye le lin dans tous ses états Le Bourg-Dun a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre