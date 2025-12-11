RALLYE LECTURE La Salvetat-sur-Agout

RALLYE LECTURE

Lotissement Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-01-05

Le rallye lecture est un concours organisé par quatre bibliothèques du Territoire (La Salvetat, Fraïsse, Espérausses et Lacaune).

Embarque pour une aventure pleine de découvertes.

Lis, explore, réponds aux énigmes et deviens le héros de la lecture !

Règlement disponible dans toutes les bibliothèques participantes. .

Lotissement Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr

English :

The reading rally is a competition organized by four local libraries (La Salvetat, Fraïsse, Espérausses and Lacaune).

Embark on a discovery-filled adventure.

Read, explore, answer riddles and become a reading hero!

