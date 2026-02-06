Rallye Millevaches Meyrignac-l’Église
Rallye Millevaches Meyrignac-l’Église samedi 4 juillet 2026.
Rallye Millevaches
Meyrignac-l’Église Corrèze
Pré-inscriptions ouvertes. entre 50 et 60 véhicules attendus.
Nous vous proposons en 2026
Rallye des 100 BORNES. En route vers le plateau. Mini véhicules 2-3 ou 4 roues, thermique ou électrique, venez nous rejoindre. Organisé par Zigzaguez En Corrèze .
Meyrignac-l’Église 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 85 18 51 zigzaguezencorreze@gmail.com
English : Rallye Millevaches
