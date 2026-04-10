Rallye Mixte Belle&Rebelle Ligny-le-Ribault
Rallye Mixte Belle&Rebelle Ligny-le-Ribault samedi 18 juillet 2026.
Ligny-le-Ribault
Rallye Mixte Belle&Rebelle
Ligny-le-Ribault Loiret
Tarif : – – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Rallye Mixte Belle&Rebelle est un événement automobile de passionnés et néophytes.
Ouvert à tous et à toutes les voitures Belles d’aujourd’hui ou Rebelle d’autrefois.
Ce rallye a pour ambition de rassembler autour d’une journée de jeux et de partage de la passion automobile.
Le Rallye Mixte Belle&Rebelle est un événement automobile de passionnés et néophytes.
Ouvert à tous et à toutes les voitures Belles d’aujourd’hui ou Rebelle d’autrefois.
Ce rallye a pour ambition de rassembler autour d’une journée de jeux et de partage de la passion automobile.
L’objectif Les équipages doivent prendre le moins de points de pénalités possible en mêlant régularité, stratégie et défis !
L’association SAVE organise le Rallye de Navigation Belle et ReBelle pour le samedi 18 Juillet 2026. Ce Rallye se déroulera sur route ouverte à la circulation. Le parcours officiel de la Randonnée, qui doit être obligatoirement suivi, est gardé secret jusqu’au moment du départ. Il s’agit d’une Randonnée de navigation régulée se déroulant sur la voie publique de +/- 150 kilomètres .
Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire orgasave@hotmail.com
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English :
The Rallye Mixte Belle&Rebelle is an automobile event for enthusiasts and neophytes alike.
It’s open to all cars, from the Belles of today to the Rebelles of yesteryear.
The aim of the rally is to bring people together for a day of games and to share the passion for motoring.
L’événement Rallye Mixte Belle&Rebelle Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-04-10 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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