Rallye Monte-Carlo Historique 2026 Epernay Épernay

Rallye Monte-Carlo Historique 2026

Epernay Avenue de Champagne Épernay Marne

Début : 2026-02-01 17:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Tout public

28EME EDITION 2026 DU RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE 1ER FEVRIER 2026.

Dimanche 1er février 2026 à partir de 17h30 jusqu’à 19h00, dans le cadre d’une étape de contrôle de passage, Epernay accueillera près de 60 véhicules, à hauteur de l’Hôtel de Ville d’Epernay.

Les véhicules défileront, à raison d’un passage par minute, sur la célèbre artère sparnacienne.

Organisé par l’Automobile Club de Monaco

Un beau programme

Profitez-en pour pousser la porte du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, ouvert les premiers dimanches du mois. Bonne nouvelle l’entrée au musée est gratuite ! C’est l’occasion idéale pour (re)découvrir l’histoire et le patrimoine champenois, puis de compléter la visite avec un programme varié d’animations ludiques et l’exposition Et soudain… le Champagne ! (prestations payantes).

Déjeuner et goûter retrouvez le food truck Le Péché Mignon et ses spécialités gourmandes américains, hamburgers, frites, kebabs, paninis, crêpes, gaufres.

L’Office de Tourisme d’Epernay sera également ouvert, pour vous guider et partager d’autres idées de découvertes !

Une belle idée de sortie à partager en famille ou entre amis, au cœur de l’effervescence sparnacienne ! .

Epernay Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 53 30 70

