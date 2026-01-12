Rallye Monte-Carlo Historique 2026 Place du Boulingrin Reims

Rallye Monte-Carlo Historique 2026

Place du Boulingrin Halles du Boulingrin Reims Marne

2026-01-31

2026-02-01

2026-01-31

Reims est l’une des villes de départ du Rallye Monte-Carlo Historique, épreuve internationale de régularité réservée aux voitures ayant participé au Rallye Monte-Carlo entre 1911 et 1983. Cet événement emblématique rassemble des équipages venus du monde entier et des véhicules de collection rigoureusement sélectionnés.

Avant le départ, le public peut assister aux vérifications techniques et administratives, à la présentation des équipages et des voitures, puis au départ officiel depuis la ville. Les concurrents prennent ensuite la route en direction de Monaco, en empruntant les itinéraires historiques de l’épreuve.

Vérifications techniques

Parc des expositions, allée Thierry Sabine

Samedi 31 janvier 2026 de 14h à 19h

Dimanche 1ᵉʳ février 2026 de 9h à 14h

✔️ ENTRÉE LIBRE

Grand départ

Halles du Boulingrin

Dimanche 1ᵉʳ février 2026

Animations à partir de 15h. Grand départ à partir de 17h.

Une fois parties du podium, les autos partent vers Épernay en parcours libre (en général par les boulevards Lundy et de la Paix puis la route d’Épernay). .

