Rallye Monte-Carlo Historique 28ème édition Crest

Rallye Monte-Carlo Historique 28ème édition

Place du champs de mars Crest Drôme

Début : 2026-02-02 10:00:00

fin : 2026-02-02 19:00:00

2026-02-02 2026-02-05

La ville de Crest accueillera le Rallye Monte-Carlo Historique lors de son passage en ville pour un contrôle horaire sur deux étape. un beau moment autour de véhicules anciens de compétition.

The town of Crest plays host to the Rallye Monte-Carlo Historique as it passes through town for a two-stage time check. A great time for vintage competition vehicles.

