Rallye Monte carlo historique

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-01-29

la légende continue… Le Rallye Monte-Carlo Historique revient pour une 28ᵉ édition placée sous le signe des nouveautés, avec plusieurs évolutions majeures des spéciales disputées sur routes fermées, des voitures éligibles de 1911 à 1986 désormais.

.

Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the legend continues? The Rallye Monte-Carlo Historique returns for a 28? edition with a host of new features, including special stages run on closed roads, and eligible cars from 1911 to 1986.

L’événement Rallye Monte carlo historique Valence a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme