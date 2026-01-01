Rallye Monte Carlo ravitaillement Château-Arnoux-Saint-Auban

Rallye Monte Carlo ravitaillement

Parking de la Résistance Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Château-Arnoux-Saint-Auban ! Point de ravitaillement



Cette année, notre commune est heureuse d’accueillir une étape clé du mythique Rallye Monte-Carlo en tant que zone de ravitaillement pour sa 94è édition !

Parking de la Résistance Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 64 02 64

English :

Château-Arnoux-Saint-Auban! Refreshment point



This year, Château-Arnoux-Saint-Auban is delighted to welcome a key stage of the legendary Monte Carlo Rally as a refuelling zone for its 94th edition!

