Rallye Monts & Coteaux 2025

Le Planil Saint-Laurent-d’Agny Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-07

Amis passionnés de sport automobile, préparez-vous à vivre une expérience unique lors de la 15e édition du Rallye Monts et Coteaux ! Le 15ème Rallye National PER 13e représente un parcours de 279,460 km.

.

Le Planil Saint-Laurent-d’Agny 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes opsm@orange.fr

English :

Motor sport enthusiasts, get ready for a unique experience at the 15th edition of the Monts et Coteaux Rally! The 15th PER National Rally 13th represents a route of 279.460 km.

German :

Motorsportbegeisterte Freunde, machen Sie sich bereit für ein einzigartiges Erlebnis bei der 15. Ausgabe der Rallye Monts et Coteaux! Die 15. Nationale Rallye ÖLN 13. stellt eine Strecke von 279,460 km dar.

Italiano :

Appassionati di sport motoristici, preparatevi a vivere un’esperienza unica alla 15ª edizione del Rally Monts et Coteaux! Il 15° Rally Nazionale PER 13° rappresenta un percorso di 279.460 km.

Espanol :

Aficionados al automovilismo, ¡preparaos para vivir una experiencia única en la 15ª edición del Rally Monts et Coteaux! El 15º PER Rally Nacional 13º representa un recorrido de 279,460 km.

L’événement Rallye Monts & Coteaux 2025 Saint-Laurent-d’Agny a été mis à jour le 2025-10-14 par Destination Monts du Lyonnais