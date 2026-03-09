Rallye moto Culey
Rallye moto Culey samedi 20 juin 2026.
Rallye moto
2 Rue de la Mairie Culey Meuse
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
11ème rallye moto suivie d’un repas en soirée, avec DJ..
Au programme
– Accueil à partir de 8h00 autour d’un café, d’un jus de fruit et d’un croissant
– 9h00 formation des groupes par niveau et départ du rallye
– Repas du midi prévu
– Retour en fin d’après-midi
– Verre de l’amitié puis repas du soir
Tarifs
– repas du soir 18€
– rallye + repas u midi 22€
– rallye + repas du midi + repas du soir 40€
Réservation et renseignements par téléphone.Tout public
22 .
2 Rue de la Mairie Culey 55000 Meuse Grand Est +33 6 21 33 68 34 asmc55000@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
11th motorcycle rally followed by an evening meal, with DJ…
Program:
– Welcome from 8:00 am with coffee, fruit juice and croissant
– 9:00 am: group formation by level and rally start
– Lunch provided
– Return late afternoon
– Drinks and evening meal
Prices
– evening meal 18?
– rally + lunch 22?
– rally + lunch + dinner 40?
Reservations and information by phone.
L’événement Rallye moto Culey a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE