Rallye moto Culey

11ème rallye moto suivie d’un repas en soirée, avec DJ..

Au programme

– Accueil à partir de 8h00 autour d’un café, d’un jus de fruit et d’un croissant

– 9h00 formation des groupes par niveau et départ du rallye

– Repas du midi prévu

– Retour en fin d’après-midi

– Verre de l’amitié puis repas du soir

Tarifs

– repas du soir 18€

– rallye + repas u midi 22€

– rallye + repas du midi + repas du soir 40€

Réservation et renseignements par téléphone.Tout public

2 Rue de la Mairie Culey 55000 Meuse Grand Est +33 6 21 33 68 34 asmc55000@gmail.com

English :

11th motorcycle rally followed by an evening meal, with DJ…

Program:

– Welcome from 8:00 am with coffee, fruit juice and croissant

– 9:00 am: group formation by level and rally start

– Lunch provided

– Return late afternoon

– Drinks and evening meal

Prices

– evening meal 18?

– rally + lunch 22?

– rally + lunch + dinner 40?

Reservations and information by phone.

