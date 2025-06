Rallye moto du Dourdou – Villecomtal 11 juillet 2025 07:00

Aveyron

Rallye moto du Dourdou 1 Rue Droite Villecomtal Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-11

Manche du championnat de France des rallyes routiers moto 2025.

Samedi 12 juillet soirée de clôture food trucks, stands, buvette sous chapiteau, remise des prix et animations musicales avec « Very Manlouch’ » et « Duo à deux »

Feu d’artifice. .

1 Rue Droite

Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 6 66 65 64 32

English :

Round of the 2025 French motorcycle road rally championship.

German :

Runde der französischen Meisterschaft der Straßenrallyes für Motorräder 2025.

Italiano :

Prova del campionato francese di rally motociclistico su strada 2025.

Espanol :

Prueba del campeonato de Francia 2025 de rallies de motos de carretera.

