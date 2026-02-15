Rallye National de Meuse

Gondrecourt-le-Château Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Le 34ème Rallye de Meuse national représente un parcours de 201,44 km.

Il est divisé en 2 étapes et 2 sections. Il comporte 8 épreuves spéciales d’une longueur totale de 95,96 km (47,64%).Tout public

Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est asameuse55@gmail.com

The 34th Rallye de Meuse national represents a 201.44 km route.

It is divided into 2 stages and 2 sections. It comprises 8 special stages with a total length of 95.96 km (47.64%).

