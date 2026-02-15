Rallye National de Meuse Gondrecourt-le-Château
Rallye National de Meuse Gondrecourt-le-Château samedi 28 février 2026.
Rallye National de Meuse
Gondrecourt-le-Château Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
Le 34ème Rallye de Meuse national représente un parcours de 201,44 km.
Il est divisé en 2 étapes et 2 sections. Il comporte 8 épreuves spéciales d’une longueur totale de 95,96 km (47,64%).Tout public
Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est asameuse55@gmail.com
The 34th Rallye de Meuse national represents a 201.44 km route.
It is divided into 2 stages and 2 sections. It comprises 8 special stages with a total length of 95.96 km (47.64%).
L’événement Rallye National de Meuse Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-02-13 par OT SUD MEUSE