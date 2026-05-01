Puisseguin

Rallye National

Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Le Rallye National du Saint-Émilion revient pour une nouvelle édition inscrite à la Coupe de France des Rallyes. Cet événement incontournable du sport automobile rassemble chaque année pilotes, équipes et passionnés dans un cadre exceptionnel au cœur du vignoble.

Au programme, des spéciales traversant plusieurs communes du territoire, dont Francs, Tayac, Saint-Cibard, Lussac, Petit-Palais et Puisseguin, offrant un spectacle unique mêlant performance, précision et adrénaline.

Dans le cadre de cette édition, une équipe engagée dans la compétition est à la recherche de copilotes pour accompagner son pilote durant l’épreuve. Les personnes intéressées à vivre une expérience immersive en rallye automobile sont invitées à se faire connaître.

Que vous soyez amateur de sport mécanique ou simple curieux, le Rallye du Saint-Émilion est une occasion idéale de découvrir l’univers du rallye. .

Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 92 48 99

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English : Rallye National

L’événement Rallye National Puisseguin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Emilion