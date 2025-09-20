Rallye nature à l’Ecolieu du Bois Davy Gennes-Val-de-Loire
Rallye nature à l’Ecolieu du Bois Davy Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.
Rallye nature à l’Ecolieu du Bois Davy
Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Venez découvrir via un Rallye, les repères des lutins des bois dans le magnifique cadre naturel de l’ Éco-lieu du Bois Davy, parmi ses 11 ha de nature abondante, ses cabanes et hébergements insolites !
Rallye nature sur l’éco lieu du Bois Davy
Découverte de L’éco lieu et présentation des activités de Cabané’Nature pour l’année à venir.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 20 septembre 2025 de 14h à 17h. .
Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 30 29 18 cabanetnature@gmail.com
English :
Take part in a rally to discover the landmarks of the woodland elves in the magnificent natural setting of the Bois Davy Eco-lieu, with its 11 hectares of abundant nature, its cabins and unusual accommodation!
German :
Entdecken Sie bei einer Rallye die Spuren der Waldwichtel in der wunderschönen natürlichen Umgebung des Öko-Ortes Bois Davy, inmitten von 11 Hektar üppiger Natur, Hütten und ungewöhnlichen Unterkünften!
Italiano :
Venite a partecipare al raduno per scoprire dove si trovano gli elfi del bosco nella magnifica cornice naturale dell’Eco-lieu Bois Davy, con i suoi 11 ettari di natura abbondante, le sue capanne e gli alloggi insoliti!
Espanol :
Venga a participar en un rally para descubrir dónde se encuentran los duendes del bosque en el magnífico marco natural del Eco-lieu Bois Davy, con sus 11 hectáreas de abundante naturaleza, sus cabañas y sus insólitos alojamientos
