Rallye nature à l’Ecolieu du Bois Davy Gennes-Val-de-Loire

Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Venez découvrir via un Rallye, les repères des lutins des bois dans le magnifique cadre naturel de l’ Éco-lieu du Bois Davy, parmi ses 11 ha de nature abondante, ses cabanes et hébergements insolites !

Rallye nature sur l’éco lieu du Bois Davy

Découverte de L’éco lieu et présentation des activités de Cabané’Nature pour l’année à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 septembre 2025 de 14h à 17h. .

Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 30 29 18 cabanetnature@gmail.com

English :

Take part in a rally to discover the landmarks of the woodland elves in the magnificent natural setting of the Bois Davy Eco-lieu, with its 11 hectares of abundant nature, its cabins and unusual accommodation!

German :

Entdecken Sie bei einer Rallye die Spuren der Waldwichtel in der wunderschönen natürlichen Umgebung des Öko-Ortes Bois Davy, inmitten von 11 Hektar üppiger Natur, Hütten und ungewöhnlichen Unterkünften!

Italiano :

Venite a partecipare al raduno per scoprire dove si trovano gli elfi del bosco nella magnifica cornice naturale dell’Eco-lieu Bois Davy, con i suoi 11 ettari di natura abbondante, le sue capanne e gli alloggi insoliti!

Espanol :

Venga a participar en un rally para descubrir dónde se encuentran los duendes del bosque en el magnífico marco natural del Eco-lieu Bois Davy, con sus 11 hectáreas de abundante naturaleza, sus cabañas y sus insólitos alojamientos

