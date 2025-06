Rallye nature à poney – Taizé-Aizie 1 juillet 2025 07:00

Charente

Rallye nature à poney Le Four Gâchet Taizé-Aizie Charente

Tarif : 13 – 13 – 20 EUR

Selon l’âge et la durée de l’activité.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

Animations à poney pour enfants encadrées par une monitrice diplômée.



Une aventure accessible à tous.

.

Le Four Gâchet

Taizé-Aizie 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 62 50 54

English :

Pony-riding activities for children supervised by a qualified instructor.



An adventure accessible to all.

German :

Animationen auf Ponys für Kinder, die von einer diplomierten Reitlehrerin betreut werden.



Ein Abenteuer, das für alle zugänglich ist.

Italiano :

Passeggiate su pony per bambini sotto la supervisione di un istruttore qualificato.



Un’avventura accessibile a tutti.

Espanol :

Paseos en poni para niños supervisados por un monitor cualificado.



Una aventura accesible para todos.

L’événement Rallye nature à poney Taizé-Aizie a été mis à jour le 2024-01-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente