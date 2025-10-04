Rallye nature – Bassens Domaine de Beauval Bassens

Rallye nature – Bassens Samedi 4 octobre, 14h00 Domaine de Beauval Gironde

Gratuit – Inscription obligatoire

« Partez à l’aventure ! En équipes et à travers un jeu de piste, la faune et la flore vous révèleront tous leurs secrets… »

Gratuit – A partir de 7 ans – Prévoir chaussures de marche, casquette et vêtements couvrants (herbes hautes, ronces, insectes)

Renseignements et inscription : https://www.billetweb.fr/4-octobre-14h-16h-rallye-defis-100-nature

En partenariat avec Parc des coteaux – Grand Projet de Ville

Domaine de Beauval 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Observer la nature en expérimentant

