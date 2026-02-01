rallye nature

Behren-lès-Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Un animal secret a laissé des traces… sauras-tu le retrouver ? En famille, mène l’enquête en forêt énigmes, jeux, indices et suspects à éliminer jusqu’à démasquer le grand mystérieux. RDV à 14h00 au parcours de santé de Behren. Gratuit, places limitées !Tout public

0 .

Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 6 74 76 64 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A secret animal has left its mark… can you find it? Take your family on a forest investigation: riddles, games, clues and suspects to eliminate until the big mystery is unmasked. Meet at 2pm at the Behren fitness trail. Free, places limited!

L’événement rallye nature Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2026-02-13 par FORBACH TOURISME