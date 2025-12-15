Rallye nature Berville-sur-Mer

Rallye nature

Mont-Courel Berville-sur-Mer Eure

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Dans le cadre de Découvrez la nature dans l’Eure

Venez passer l’après-midi en pleine forêt dans le but d’apporter des connaissances naturalistes sur le milieu et les espèces sous forme ludique. Le rallye nature permet de découvrir le site et de répondre à des énigmes ciblées. .

Mont-Courel Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 6 95 06 65 80 elinadorey@gmail.com

English : Rallye nature

As part of the Discover nature in Eure campaign

