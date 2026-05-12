Rallye nature Bézu-la-Forêt
Rallye nature Bézu-la-Forêt samedi 13 juin 2026.
Bézu-la-Forêt
Rallye nature
Bézu-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La biodiversité locale, sous un autre angle, c’est ce qui vous attend lors du rallye nature dans le village préservé de Bézu-la-Forêt. En courant ou en marchant, à vous de résoudre les énigmes proposées le long du parcours. Une activité familiale, à partager au grand air. .
Bézu-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr
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English : Rallye nature
L’événement Rallye nature Bézu-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-12 par Vexin Normand Tourisme