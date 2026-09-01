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AGENDA · Channay-sur-Lathan

Rallye nature Channay-sur-Lathan

mercredi 23 septembre 2026 · Channay-sur-Lathan

Rallye nature Channay-sur-Lathan

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
D66
Ville
37330 Channay-sur-Lathan
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Channay-sur-Lathan

Rallye nature

D66 Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Animation gratuite réalisée dans le cadre de la Biodiversité Communale.
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Animation gratuite réalisée dans le cadre de la Biodiversité Communale.
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Inscription auprès de la mairie de Rillé.   .

D66 Channay-sur-Lathan 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 64 68  mairie@rille.fr

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English :

Free event organized as part of the Municipal Biodiversity Initiative.
Be sure to wear hiking shoes and appropriate clothing.

L’événement Rallye nature Channay-sur-Lathan a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE