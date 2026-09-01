Informations pratiques

Channay-sur-Lathan

Rallye nature

D66 Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Animation gratuite réalisée dans le cadre de la Biodiversité Communale.

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.

Animation gratuite réalisée dans le cadre de la Biodiversité Communale.

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.

Inscription auprès de la mairie de Rillé. .

D66 Channay-sur-Lathan 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 64 68 mairie@rille.fr

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English :

Free event organized as part of the Municipal Biodiversity Initiative.

Be sure to wear hiking shoes and appropriate clothing.

L’événement Rallye nature Channay-sur-Lathan a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE