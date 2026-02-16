Rallye nature

Bois du Porzou Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Profitez d’une après-midi pour constituer des équipes et vous affronter lors d’épreuves qui mettrons au défi vos connaissances et votre sens de l’observation. Un moment convivial seul, entre amis ou en famille !

Inscriptions auprès de la LPO raphaele.thilliez@lpo.fr .

Bois du Porzou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye nature

L’événement Rallye nature Concarneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OTC CCA