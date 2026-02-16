Rallye nature Concarneau
Rallye nature Concarneau mercredi 8 avril 2026.
Rallye nature
Bois du Porzou Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Profitez d’une après-midi pour constituer des équipes et vous affronter lors d’épreuves qui mettrons au défi vos connaissances et votre sens de l’observation. Un moment convivial seul, entre amis ou en famille !
Inscriptions auprès de la LPO raphaele.thilliez@lpo.fr .
Bois du Porzou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Rallye nature
L’événement Rallye nature Concarneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OTC CCA