Rallye nature en eau douce Saint-Lunaire

Rallye nature en eau douce Saint-Lunaire mercredi 10 septembre 2025.

Rallye nature en eau douce

Etang du Moulin neuf Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 16:00:00

2025-09-10

Rallye nature pour découvrir les organismes en eau douce du micro au macro en famille.

Organisé par Escale Bretagne.

Rendez-vous à l’étang du Moulin Neuf entre les deux étangs.

Matériel Chaussures de marche, k-way, prendre un petit sac à dos avec de l’eau et un encas pour les petits creux.

Durée environ 2h.

Réservation obligatoire.

L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. .

Etang du Moulin neuf Saint-Lunaire 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne

