Rallye nature en ville Tome 3 Bureau Escale Bretagne Saint-Lunaire

Rallye nature en ville Tome 3

Bureau Escale Bretagne 36 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Mettez vous dans la peau d'un animal évoluant dans la ville. Suivez le parcours et découvrez les abris, les sources de nourriture et les menaces dans l'espace urbain.

Activité ludique pour petits et grands permettant de comprendre que la ville peut agir en faveur de la biodiversité.

Organisé par Escale Bretagne.

Matériel Chaussures de marche, k-way, prendre un petit sac à dos avec de l'eau et un encas pour les petits creux.

Durée environ 2h. Tout public. Réservation obligatoire par mail. Tout public, enfants accompagné par un parent.

L'association se réserve le droit d'annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants.

Bureau Escale Bretagne 36 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 44 98 78

