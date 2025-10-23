Rallye nature la biodiversité de proximité Vitrolles

Rallye nature la biodiversité de proximité Vitrolles jeudi 23 octobre 2025.

Rallye nature la biodiversité de proximité

Jeudi 23 octobre 2025 de 14h à 16h. 915 route de la seds Vitrolles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Rejoignez nous en famille pour un rallye nature et découvrez la biodiversité locale ! Un après-midi ludique avec échange sur les pratiques favorables à la biodiversité.

Empreintes de mammifères, chants d’oiseaux ou encore plantes aromatiques méditerranéennes seront au programme de cet atelier ludique et pédagogique !

Cet après-midi sera également l’occasion d’échanger, autour d’un stand, sur les pratiques favorables à l’accueil de la biodiversité locale.



Animation à partir de 7 ans. .

915 route de la seds Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us for a family nature rally and discover local biodiversity! An afternoon of fun and sharing of biodiversity-friendly practices.

German :

Begleiten Sie uns mit Ihrer Familie auf einer Naturrallye und entdecken Sie die lokale Biodiversität! Ein spielerischer Nachmittag mit Austausch über Praktiken, die der Biodiversität förderlich sind.

Italiano :

Unitevi a noi come famiglia per un raduno naturalistico e scoprite la biodiversità locale! È un pomeriggio divertente, con discussioni sulle pratiche rispettose della biodiversità.

Espanol :

Acompáñenos en familia a un rally por la naturaleza y descubra la biodiversidad local Es una tarde divertida, con debates sobre prácticas respetuosas con la biodiversidad.

L’événement Rallye nature la biodiversité de proximité Vitrolles a été mis à jour le 2025-10-06 par Provence Tourisme