RALLYE NATURE LA NATURE EN ÉNIGMES ! Mons

Un parcours semé d’épreuves et d’énigmes vous attend. Observez, cherchez, creusez-vous les méninges… Et tentez l’aventure partez sur les traces d’une faune étonnante !

Explorez la nature et découvrez tous ses mystères. Un parcours semé d’épreuves et d’énigmes vous attend. Observez, écoutez, sentez, cherchez et creusez-vous les méninges… Vous ne verrez plus jamais la nature de la même façon ! Pour esprits curieux, joueurs et intrépides !

Prévoir chaussures de marches et eau. .

English :

Explore nature and discover all its mysteries. A journey full of tests and enigmas awaits you. Observe, listen, smell, search and rack your brains? You will never see nature in the same way again! For curious, playful and intrepid minds!

German :

Erforsche die Natur und entdecke ihre Geheimnisse. Ein Parcours voller Prüfungen und Rätsel wartet auf Sie. Beobachten Sie, hören Sie, riechen Sie, suchen Sie und denken Sie nach? Sie werden die Natur nie wieder auf die gleiche Weise sehen! Für neugierige, verspielte und unerschrockene Menschen!

Italiano :

Vi aspetta un percorso pieno di prove ed enigmi. Osservare, cercare, scervellarsi? E provate l’avventura: seguite le orme di una fauna straordinaria!

Espanol :

Explora la naturaleza y descubre todos sus misterios. Te espera un viaje lleno de pruebas y acertijos. Observa, escucha, huele, busca y estrújate los sesos.. ¡Nunca volverás a ver la naturaleza de la misma manera! Para mentes curiosas, juguetonas e intrépidas

