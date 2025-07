RALLYE NATURE LA NATURE EN ÉNIGMES ! Mons

RALLYE NATURE LA NATURE EN ÉNIGMES ! Mons mercredi 30 juillet 2025.

RALLYE NATURE LA NATURE EN ÉNIGMES !

Camping le CLAPS Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Un parcours semé d’épreuves et d’énigmes vous attend. Observez, cherchez, creusez-vous les méninges… Et tentez l’aventure partez sur les traces d’une faune étonnante !

RALLYE NATURE la nature en énigmes

Explorez la nature et découvrez tous ses mystères. Un parcours semé d’épreuves et d’énigmes vous attend. Observez, écoutez, sentez, cherchez et creusez-vous les méninges… Vous ne verrez plus jamais la nature de la même façon ! Pour esprits curieux, joueurs et intrépides !

Prévoir chaussures de marches et eau. .

Camping le CLAPS Mons 34390 Hérault Occitanie

English :

A path strewn with tests and enigmas awaits you. Observe, search, rack your brains? And try your hand at adventure: follow in the footsteps of an astonishing fauna!

German :

Ein Parcours voller Prüfungen und Rätsel erwartet Sie. Beobachten Sie, suchen Sie, zerbrechen Sie sich den Kopf? Und wagen Sie das Abenteuer: Begeben Sie sich auf die Spuren einer erstaunlichen Tierwelt!

Italiano :

Vi aspetta un percorso pieno di prove ed enigmi. Osservare, cercare, scervellarsi? E provate l’avventura: seguite le orme di una fauna straordinaria!

Espanol :

Te espera un camino lleno de pruebas y enigmas. Observa, busca, estrújate los sesos.. Y atrévase con la aventura: ¡siga los pasos de una fauna asombrosa!

L’événement RALLYE NATURE LA NATURE EN ÉNIGMES ! Mons a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC