Rallye nature maison de la nature Limoges

Rallye nature

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Découvrir la nature à travers un rallye à thème. Le rallye du forestier. Le rallye du botaniste. Le rallye des déchets. Le rallye de la faune. Le rallye nature sensorielle. .

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com

