Rallye nature maison de la nature Limoges
Rallye nature maison de la nature Limoges vendredi 13 février 2026.
Rallye nature
maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Découvrir la nature à travers un rallye à thème. Le rallye du forestier. Le rallye du botaniste. Le rallye des déchets. Le rallye de la faune. Le rallye nature sensorielle. .
maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
English : Rallye nature
L’événement Rallye nature Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole