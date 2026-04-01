Mézin

Rallye Nature

2 Rue du puits saint Côme 47170 Mezin Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Le Musée du Liège et du Bouchon propose un Rallye Nature.

Viens explorer la nature sur le parcours et relever les défis pour retrouver le chemin. .

2 Rue du puits saint Côme 47170 Mezin Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16 accueilmusee@ville-mezin.fr

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English : Rallye Nature

L’événement Rallye Nature Mézin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret