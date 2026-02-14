Rallye Nature, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Rallye Nature Dimanche 10 mai, 10h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

5€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Chaussures de marche conseillées. Dès 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

En famille ou entre amis : serez-vous capables de relever les défis de la sixième édition de notre célèbre rallye pédestre ? Départs de 10h à 15h. Parcours de 4 à 9 km. À partir de 4 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Manon Jean