Rallye Neige et Glace grande rue Malans
Rallye Neige et Glace grande rue Malans mardi 17 février 2026.
Rallye Neige et Glace
grande rue Sur la Place du village Malans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 17:00:00
fin : 2026-02-17 22:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Passage du Rallye Neige et Glace à Malans Parc de regroupement, départ et slalom vous attendent ! Sans oublier la buvette et petite restauration sur place . .
grande rue Sur la Place du village Malans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rallye Neige et Glace
L’événement Rallye Neige et Glace Malans a été mis à jour le 2026-01-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)