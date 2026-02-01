Rallye Neige et Glace grande rue Malans

Rallye Neige et Glace

grande rue Sur la Place du village Malans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 17:00:00

fin : 2026-02-17 22:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Passage du Rallye Neige et Glace à Malans Parc de regroupement, départ et slalom vous attendent ! Sans oublier la buvette et petite restauration sur place . .

grande rue Sur la Place du village Malans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye Neige et Glace

L’événement Rallye Neige et Glace Malans a été mis à jour le 2026-01-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)