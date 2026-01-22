Rallye Nocturne Volmerange-les-Mines
Rallye Nocturne Volmerange-les-Mines samedi 7 février 2026.
Rallye Nocturne
11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 20:00:00
2026-02-07
Prêts pour l’aventure ?
Marcher et jouer sous les étoiles c’est ce que propose ce rallye nocturne, avec près de deux heures de balade en pleine nature, ponctuées d’énigmes et de jeux.
Uniquement sur réservation. Places limités.Tout public
11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est ohv@laposte.net
English :
Ready for adventure?
Walk and play under the stars: that’s what this nocturnal rally offers, with almost two hours of nature walks, punctuated by riddles and games.
Reservations required. Places limited.
