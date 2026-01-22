Rallye Nocturne Volmerange-les-Mines

Rallye Nocturne

11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines Moselle

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 20:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Prêts pour l'aventure ?

Marcher et jouer sous les étoiles c’est ce que propose ce rallye nocturne, avec près de deux heures de balade en pleine nature, ponctuées d’énigmes et de jeux.

Uniquement sur réservation. Places limités.Tout public

15 .

11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est ohv@laposte.net

English :

Ready for adventure?

Walk and play under the stars: that’s what this nocturnal rally offers, with almost two hours of nature walks, punctuated by riddles and games.

Reservations required. Places limited.

