Rallye Octobre Rose équestre Salle des fêtes Lavergne

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

À l’occasion de l’opération nationale « Octobre Rose », qui met en avant la lutte contre la maladie du cancer du sein, venez nombreux participer au rallye équestre organisé par l’Etrier Beyssacais.

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 08 39 86

English : Rallye Octobre Rose équestre

To mark the national « Pink October » campaign, which highlights the fight against breast cancer, come and take part in the equestrian rally organized by Etrier Beyssacais.

German : Rallye Octobre Rose équestre

Anlässlich der landesweiten Aktion « Rosa Oktober », die den Kampf gegen die Krankheit Brustkrebs in den Vordergrund stellt, nehmen Sie zahlreich an der vom Etrier Beyssacais organisierten Reiterrallye teil.

Italiano :

In occasione della campagna nazionale « Ottobre rosa » contro il cancro al seno, partecipate al raduno equestre organizzato dall’Etrier Beyssacais.

Espanol : Rallye Octobre Rose équestre

Con motivo de la campaña nacional « Octubre rosa » de lucha contra el cáncer de mama, participe en el rally ecuestre organizado por el Etrier Beyssacais.

