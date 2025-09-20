Rallye-patrimoine du Haut Pays Bigouden – 3e édition Four à pain de Keristenvet Plozévet

Rallye-patrimoine du Haut Pays Bigouden – 3e édition Four à pain de Keristenvet Plozévet samedi 20 septembre 2025.

Rallye-patrimoine du Haut Pays Bigouden – 3e édition 20 et 21 septembre Four à pain de Keristenvet Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le rallye-patrimoine du Haut Pays Bigouden est une occasion de re(découvrir) le patrimoine du territoire, des lieux emblématiques aux plus méconnus et insolites.

Des sites d’époques et de typologies différentes, ont été sélectionnés autour d’une thématique partagée : le patrimoine gastronomique. Sur chacun des sites, les visiteurs seront invités à aiguiser leur sens de l’observation, tout en développant leurs connaissances sur l’histoire du territoire. Énigmes à résoudre, jeux d’observation et autres activités ludiques y seront proposés. Si certaines d’entre elles pourront être réalisées en autonomie, un accueil est prévu sur certains sites pour accompagner les visiteurs dans leur parcours et approfondir la découverte !

Tout public, le rallye-patrimoine peut être réalisé en solo, en famille ou entre amis. Un circuit court et un circuit long sont proposés.

Départ : four à pain de Keristenvet, Plozévet

Livret à retirer sur site ou à l’office du tourisme de Plozévet

Four à pain de Keristenvet Keristenvet 29710 Plozévet Plozévet 29710 Finistère Bretagne 0298544904 http://www.cchpb.bzh https://glad.bretagne.bzh/notices/318342 Parking à proximité (200 m)

