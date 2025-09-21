Rallye Patrimoine La case Bourbon Saint-Denis

Rallye Patrimoine Dimanche 21 septembre, 09h00, 14h00 La case Bourbon La Réunion

Places limitées. Inscription obligatoire avant le 19 septembre midi.Prévoir des chaussures de sport, chapeau, bouteille d’eau et téléphone portable pouvant scanner des QR codes et avec un accès internet, batterie chargée, l’application WhatsApp installée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T09:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Course d’énigmes vous amenant à découvrir la richesse patrimoniale architecturale du centre-ville de Saint-Denis.

Jeu mis en place dans le cadre d’un partenariat CAUE / association « Les Faiseurs de légendes »

L’objectif est d’inviter dix équipes de six participants à découvrir dix lieux emblématiques de Saint-Denis à travers un rallye pédestre de deux heures, conçu comme une visite didactique autour du patrimoine architectural de la ville.

Les participants devront réussir des épreuves qui leur seront présentés par des animateurs-acteurs répartis sur 5 sites. Sur 5 autres sites, les participants devront scanner un QR code afin de résoudre des énigmes. A l’issue des deux heures, tous les participants se retrouveront à la case Bourbon pour la récompense.

Pour vous préparer au mieux, voici quelques éléments à prendre en compte :

Chaussures de sport : Pour votre confort et sécurité.

Chapeau : Pour vous protéger du soleil.

Bouteille d’eau : Restez hydratés tout au long du jeu.

Téléphone portable : Assurez-vous qu’il peut scanner des QR codes et qu’il a accès à internet.

De plus, il est essentiel d’avoir l’application WhatsApp installée sur votre téléphone durant le jeu.

Enfin, pensez à charger complètement votre batterie de téléphone avant le début de l’activité. Si possible, apportez une batterie supplémentaire pour plus de sécurité.

La case Bourbon 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion La Réunion 02 62 21 60 86 [{« type »: « phone », « value »: « 02.62.21.60.86 »}, {« type »: « email », « value »: « jep@caue974.com »}] Ancien logement de fonction des proviseurs du lycée Leconte de Lisle, la maison, construite en 1873, abrite le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).

CAUE de La Réunion