Rallye Patrimoine Saint-Memmie JEP Espace culturel la chapelle Saint-Memmie

Rallye Patrimoine Saint-Memmie JEP

Espace culturel la chapelle 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie Marne

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Tout public

Saint-Memmie célèbre 20 ans de jumelage avec Chiesina Uzzanese !

En 2005, Saint-Memmie et la charmante cité toscane de Chiesina Uzzanese ont scellé un jumelage placé sous le signe de l’amitié, du partage et de la découverte. Vingt ans plus tard, cette belle aventure humaine continue de tisser des liens forts entre nos deux communes et mérite d’être célébrée comme il se doit.

À l’occasion des 20 ans du jumelage et dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Comité de Jumelage Italie organise un événement inédit un rallye ludique et culturel au cœur de Saint-Memmie.

Le rendez-vous est fixé au dimanche 21 septembre à 10 heures. Le départ sera donné depuis l’Espace culturel La Chapelle.

Au programme, les participants pourront résoudre des énigmes, découvrir le patrimoine local et partager des surprises.

Ce moment convivial est à vivre en famille ou entre amis.

La participation est gratuite et ouverte à toutes et à tous.

Venez nombreux pour célébrer cette amitié européenne et profiter d’une journée placée sous le signe de la convivialité, de la culture et de l’aventure .

