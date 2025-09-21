Rallye patrimoine Ville Saint-Memmie

Rallye patrimoine Dimanche 21 septembre, 10h00 Ville Marne

Le rendez-vous est fixé à 10 heures depuis l’Espace culturel La Chapelle.

Saint-Memmie célèbre 20 ans de jumelage avec Chiesina Uzzanese.

En 2005, Saint-Memmie et la charmante cité toscane de Chiesina Uzzanese ont scellé un jumelage placé sous le signe de l’amitié, du partage et de la découverte. Vingt ans plus tard, cette belle aventure humaine continue de tisser des liens forts entre nos deux communes et mérite d’être célébrée comme il se doit.

À cette occasion, le Comité de Jumelage Italie organise un événement inédit : un rallye ludique et culturel au cœur de Saint-Memmie.

Au programme, les participants pourront résoudre des énigmes, découvrir le patrimoine local et partager des surprises. Ce moment convivial est à vivre en famille ou entre amis.

Venez nombreux pour célébrer cette amitié européenne et profiter d’une journée placée sous le signe de la convivialité, de la culture et de l’aventure.

Ville 51470 Saint-Memmie Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est Les origines de Saint-Memmie remontent bien avant l’An 1000, comme en témoigne la découverte de vestiges de civilisations anciennes, dont un remarquable vase gaulois en forme d’oiseau retrouvé chemin des Dats. Aux environs de l’An IV après Jésus-Christ, le premier évêque de Châlons, Memmie, y fut inhumé. Sa tombe devint un lieu de pèlerinage autour duquel se développa une petite agglomération et une communauté religieuse. C’est en hommage à ce personnage que la cité prit le nom de Saint-Memmie, et que ses habitants furent appelés Mengeots, en référence à l’abbaye de Saint-Menge.

L’abbaye demeura longtemps le centre de la vie locale, structurant l’activité des habitants, en majorité des agriculteurs, jusqu’au XVIIIe siècle. Au XIIIe siècle, un clivage apparaît entre les religieux et une classe bourgeoise émergente. En 1231, une charte octroyée par Thibault IV de Champagne libère les habitants de la tutelle monastique et leur accorde le droit de gérer les affaires communales. Ce mouvement, malgré quelques résistances, conduit à la dissolution de la communauté monastique au XVIIIe siècle.

En 1544, lors des combats opposant les troupes de Charles Quint à celles de François Ier, le monastère et son église furent détruits, leurs matériaux réemployés pour édifier un bastion protégeant Châlons. Sur les ruines des anciens bâtiments religieux s’éleva en 1837 le petit séminaire de Saint-Memmie, complété par une chapelle en 1864. Fermé après la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905, il connut plusieurs usages : hôpital militaire, puis maison de retraite Saint-Maur entre 1943 et 1988.

