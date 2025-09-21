Rallye patrimonial à la quête du légendaire Priel-trophée Plouguiel

Rallye patrimonial à la quête du légendaire Priel-trophée

Chapelle de Kelomad Plouguiel Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

A pied, à vélo, en voiture, participez au rallye patrimonial à la quête du légendaire Priel-trophée.

Pour chaque équipe, la mission sera d’identifier le site patrimonial de notre commune évoqué par l’énigme proposée, de s’y rendre et de s’y rendre et de s’y faire photographier. La photographie validant ainsi le passage sur le lieu.

Dix énigmes sont ainsi proposées avec un départ vers 14h de la chapelle de Kelomad avec un retour pour les derniers à 17h30, sur le même lieu.

Le classement se fera au meilleur temps, si des équipes ont trouvé tous les sites. Mais, vraisemblablement, ce classement se fera par le nombre de lieux photographiés.

Il n’y a aucun ordre de passage sur les lieux proposés, mais pour être économe en temps, il sera peut-être bon d’organiser son parcours en localisant à l’avance les différents emplacements.

A l’initiative de l’Association de Sauvegarde des Chapelles et du Patrimoine, en partenariat avec la Mairie de Plouguiel. .

Chapelle de Kelomad Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 59 38 35

