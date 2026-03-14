RALLYE PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE

Route du Languedoc Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Le PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE est une randonnée automobile de Régularité réservée aux voitures de plus de 35 ans qui se déroule principalement en Nord-Lozère.

Le Pays de Lozère Historique se déroule sur routes ouvertes à la circulation dans le strict respect du Code de la Route.

Créé et organisé par l’ECURIE GÉVAUDAN, le Pays de Lozère Historique existe depuis 2002.

Le PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE est une randonnée automobile de Régularité réservée aux voitures de plus de 35 ans qui se déroule principalement en Nord-Lozère.

Le Pays de Lozère Historique se déroule sur routes ouvertes à la circulation dans le strict respect du Code de la Route.

Créé et organisé par l’ECURIE GÉVAUDAN, le Pays de Lozère Historique existe depuis 2002. .

Route du Languedoc Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie

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English :

The PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE is a regularity car rally reserved for cars over 35 years old, held mainly in Northern Lozère.

The Pays de Lozère Historique takes place on roads open to traffic, in strict compliance with the Highway Code.

Created and organized by ECURIE GÉVAUDAN, the Pays de Lozère Historique has been running since 2002.

L’événement RALLYE PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien