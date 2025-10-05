Rallye pédestre à la découverte de Grézillé Rue du Plan d’Eau Gennes-Val-de-Loire

Rallye pédestre à la découverte de Grézillé Rue du Plan d’Eau Gennes-Val-de-Loire dimanche 5 octobre 2025.

Rallye pédestre à la découverte de Grézillé

Rue du Plan d’Eau Grézillé Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-05

Comme chaque année depuis 8 ans, l’association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault organise un rallye pédestre à la découverte du village de Grézillé.

C’est l’occasion pour les habitants de Gennes Val de Loire de découvrir la richesse du patrimoine parfois insoupçonnée de nos villages.

Une randonnée accessible à tous, petits et grands, dans un esprit convivial !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 5 octobre 2025 de 14h à 17h30. .

+33 6 35 56 08 13 ctctourismetculture@laposte.net

English :

Every year for the past 8 years, the Chênehutte-Trèves-Cunault Tourism and Culture Association has organized a walking rally to discover the village of Grézillé.

German :

Wie jedes Jahr in den letzten acht Jahren organisiert der Verein Tourismus und Kultur von Chênehutte-Trèves-Cunault eine Fußgängerrallye, um das Dorf Grézillé zu erkunden.

Italiano :

Ogni anno, da 8 anni, l’Associazione Turismo e Cultura Chênehutte-Trèves-Cunault organizza un rally a piedi alla scoperta del villaggio di Grézillé.

Espanol :

Desde hace 8 años, la Asociación de Turismo y Cultura de Chênehutte-Trèves-Cunault organiza cada año un rally a pie para descubrir el pueblo de Grézillé.

