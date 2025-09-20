rallye pédestre à la découverte du quartier Remicourt église notre dame de Remicourt Saint-Quentin

rallye pédestre à la découverte du quartier Remicourt église notre dame de Remicourt Saint-Quentin samedi 20 septembre 2025.

rallye pédestre à la découverte du quartier Remicourt 20 et 21 septembre église notre dame de Remicourt Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Rallye pédestre à la découverte du quartier, du béguinage et de la cité de Mulhouse accompagné par les conseillers de quartier ; quizz et expositions.

église notre dame de Remicourt 3 avenue de la République, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Saint-Quentin