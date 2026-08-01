Rallye pédestre à Saint Aubin de Branne Saint-Aubin-de-Branne
dimanche 30 août 2026 · Saint-Aubin-de-Branne
Informations pratiques
Saint-Aubin-de-Branne
Rallye pédestre à Saint Aubin de Branne
jardin municipale Saint-Aubin-de-Branne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Rallye pédestre de 10 km environ sur les chemins vallonnés de la commune avec jeux d’adresse et questions de culture générale.
Vente de produits locaux.
Repas saucisses grillées et lentilles .
jardin municipale Saint-Aubin-de-Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 04 94
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English : Rallye pédestre à Saint Aubin de Branne
L’événement Rallye pédestre à Saint Aubin de Branne Saint-Aubin-de-Branne a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Castillon-Pujols