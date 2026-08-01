Informations pratiques

Saint-Aubin-de-Branne

Rallye pédestre à Saint Aubin de Branne

jardin municipale Saint-Aubin-de-Branne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Rallye pédestre de 10 km environ sur les chemins vallonnés de la commune avec jeux d’adresse et questions de culture générale.

Vente de produits locaux.

Repas saucisses grillées et lentilles .

jardin municipale Saint-Aubin-de-Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 04 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye pédestre à Saint Aubin de Branne

L’événement Rallye pédestre à Saint Aubin de Branne Saint-Aubin-de-Branne a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Castillon-Pujols