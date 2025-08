Rallye Pédestre (ados/adultes) du Château-d’Oléron jeu de piste grandeur nature et animé Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Avenue de la Citadelle Au pied de la Citadelle du Château-d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

De 12 à 17 ans

Début : Jeudi 2025-08-07 14:30:00

fin : 2025-08-07 17:30:00

2025-08-07

Partez SUR LES TRACES D’ULARIUS et (re)découvrez autrement Le Château-d’Oléron à travers un jeu de piste grandeur nature et animé par un Maître du Jeu !

Avenue de la Citadelle Au pied de la Citadelle du Château-d’Oléron Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 37 81 46 contact@surlestracesdularius.fr

English : Château-d’Oléron Pedestrian Rally (teens/adults): life-size, animated treasure hunt

Follow in the footsteps of Ularius and (re)discover Le Château-d’Oléron through a life-size treasure hunt led by a game master!

German : Fußgänger-Rallye (Jugendliche/Erwachsene) in Château-d’Oléron: naturgroße, animierte Schnitzeljagd

Begeben Sie sich auf die Spuren von ULARIUS und entdecken Sie Le Château-d’Oléron auf andere Weise (wieder), indem Sie eine lebensgroße Schnitzeljagd machen, die von einem Spielleiter geleitet wird!

Italiano :

Partite sulle tracce di ULARIUS e (ri)scoprite Le Château-d’Oléron in modo diverso attraverso una caccia al tesoro a grandezza naturale guidata da un Game Master!

Espanol : Concentración de peatones (adolescentes/adultos) en el Château-d’Oléron: una búsqueda del tesoro animada a tamaño real

Embárquese en LAS TRAZAS DE ULARIO y (re)descubra el castillo de Oléron de una forma diferente a través de una búsqueda del tesoro a tamaño real dirigida por un Game Master

