Rallye-Pédestre adultes et enfants, Promenade Vert-en-Drouais, Le Luat-sur-Vert

Informations pratiques

Rallye-Pédestre adultes et enfants Dimanche 20 septembre, 10h00 Promenade Vert-en-Drouais Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Sur un parcours d’1,5 km, nous vous proposons un jeu de piste pour enfants et adultes qui vous permettra de découvrir le cadre bucolique et verdoyant de Vert-en Drouais et son église du XVIᵉ siècle. Sous une forme ludique, chaque équipe découvrira des questions, des énigmes, des épreuves sportives simples le long du parcours et dans l’église.

Promenade Vert-en-Drouais rue des Ruisseaux, Vert-en-Drouais Le Luat-sur-Vert 27500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 64 54 50 65 https://www.vert-en-drouais.fr https://www.facebook.com/share/18rSa2xfrc/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 54 50 65 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@vert-en-drouais.fr »}] Parking dans un pré

Sur un parcours d’1,5 km, nous vous proposons un jeu de piste pour enfants et adultes qui vous permettra de découvrir le cadre bucolique et verdoyant de Vert-en-Drouais.

©Florence Dumon