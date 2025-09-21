Rallye pédestre de découverte du vieil Évry Église Saint-Pierre Saint-Paul Évry

Seul, entre amis ou en famille, partez à la découverte de l’histoire passionnante d’Évry, ancienne ville de châteaux, autrefois visitée par les rois de France… et même le tsar de Russie !

Un parcours ludique et captivant à travers les rues du vieux bourg, rythmé par des énigmes, jeux devinettes ….. Saurez-vous relever tous les défis et remporter un des lots mis en jeu ?

Dimanche 21 septembre – Départs libres : entre 14h et 16h

Point de départ : Église Saint-Pierre Saint-Paul (Évry-Courcouronnes) pour retrait de l’itinéraire et livret de parcours.

Événement gratuit – organisé par l’association Évry Village – durée ~1h30

Infos : info@evry-village.com

Église Saint-Pierre Saint-Paul 6 avenue du Château 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

au coeur du vieil Evry à proximité de la gare d'Evry Val de Seine

Rallye pédestre

Association Evry Village