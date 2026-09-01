Rallye pédestre des fontaines Coux et Bigaroque-Mouzens
dimanche 20 septembre 2026 · Coux et Bigaroque-Mouzens
Informations pratiques
Coux et Bigaroque-Mouzens
Rallye pédestre des fontaines
Salle des fêtes du Coux Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’association Connaissance et Conservation du Patrimoine vous propose la première édition d’un rallye pédestre des Fontaines, sur la boucle du Coux ( 10 km environ difficulté moyenne).
Rdv à 10h00 à la salle des fêtes du Coux.
Prévoir un pique-nique.
Réservation au 06 78 46 32 78
L’association Connaissance et Conservation du Patrimoine vous propose la première édition d’un rallye pédestre des Fontaines, sur la boucle du Coux ( 10 km environ difficulté moyenne).
Rdv à 10h00 à la salle des fêtes du Coux.
Prévoir un pique-nique.
Réservation au 06 78 46 32 78
Tarif : 5€ (+ de 15 ans)
Remise des prix et collation à 16h00. .
Salle des fêtes du Coux Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 32 78
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English : Rallye pédestre des fontaines
The Connaissance et Conservation du Patrimoine association invites you to the first edition of a walking tour of the fountains along the Coux loop (approximately 10 km, moderate difficulty).
Meet at 10:00 a.m. at the Coux community hall.
Bring a picnic lunch.
Reservations: 06 78 46 32 78
L’événement Rallye pédestre des fontaines Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2026-09-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne