Informations pratiques

Coux et Bigaroque-Mouzens

Rallye pédestre des fontaines

Salle des fêtes du Coux Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’association Connaissance et Conservation du Patrimoine vous propose la première édition d’un rallye pédestre des Fontaines, sur la boucle du Coux ( 10 km environ difficulté moyenne).

Rdv à 10h00 à la salle des fêtes du Coux.

Prévoir un pique-nique.

Réservation au 06 78 46 32 78

L’association Connaissance et Conservation du Patrimoine vous propose la première édition d’un rallye pédestre des Fontaines, sur la boucle du Coux ( 10 km environ difficulté moyenne).

Rdv à 10h00 à la salle des fêtes du Coux.

Prévoir un pique-nique.

Réservation au 06 78 46 32 78

Tarif : 5€ (+ de 15 ans)

Remise des prix et collation à 16h00. .

Salle des fêtes du Coux Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 32 78

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English : Rallye pédestre des fontaines

The Connaissance et Conservation du Patrimoine association invites you to the first edition of a walking tour of the fountains along the Coux loop (approximately 10 km, moderate difficulty).

Meet at 10:00 a.m. at the Coux community hall.

Bring a picnic lunch.

Reservations: 06 78 46 32 78

L’événement Rallye pédestre des fontaines Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2026-09-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne