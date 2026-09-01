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AGENDA · Coux et Bigaroque-Mouzens

Rallye pédestre des fontaines Coux et Bigaroque-Mouzens

dimanche 20 septembre 2026 · Coux et Bigaroque-Mouzens

Rallye pédestre des fontaines Coux et Bigaroque-Mouzens

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle des fêtes du Coux
Ville
24220 Coux et Bigaroque-Mouzens
Département
Dordogne
Tarif
5 5 Tarif de base - plein tarif

Coux et Bigaroque-Mouzens

Rallye pédestre des fontaines

Salle des fêtes du Coux Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

L’association Connaissance et Conservation du Patrimoine vous propose la première édition d’un rallye pédestre des Fontaines, sur la boucle du Coux ( 10 km environ difficulté moyenne).
Rdv à 10h00 à la salle des fêtes du Coux.
Prévoir un pique-nique.
Réservation au 06 78 46 32 78
L’association Connaissance et Conservation du Patrimoine vous propose la première édition d’un rallye pédestre des Fontaines, sur la boucle du Coux ( 10 km environ difficulté moyenne).
Rdv à 10h00 à la salle des fêtes du Coux.
Prévoir un pique-nique.
Réservation au 06 78 46 32 78
Tarif : 5€ (+ de 15 ans)
Remise des prix et collation à 16h00.   .

Salle des fêtes du Coux Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 32 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye pédestre des fontaines

The Connaissance et Conservation du Patrimoine association invites you to the first edition of a walking tour of the fountains along the Coux loop (approximately 10 km, moderate difficulty).
Meet at 10:00 a.m. at the Coux community hall.
Bring a picnic lunch.
Reservations: 06 78 46 32 78

L’événement Rallye pédestre des fontaines Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2026-09-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne

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