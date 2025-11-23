RALLYE PÉDESTRE ET PAËLLA GÉANTE/ROTARY CLUB Agde

RALLYE PÉDESTRE ET PAËLLA GÉANTE/ROTARY CLUB

Avenue du 8 Mai 1945 Agde Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

Le Rotary Club d’Agde -Cap d’Agde organise son 6ème Rallye Pédestre au profit de la SNSM et de l’AASS34.

Participez au rallye pédestre du Rotary d’Agde et du Cap d’Agde au profit des associations locales SNSM et AASS34 .

> 8h30 accueil des dernières inscriptions

> 09h00 départ du rallye pédestre (9 km)

> 12h30 arrivée suivie d’un apéritif, une paêlla géante, remise des prix, tombola…

L’inscription, qui inclut le rallye et le repas, est fixée à 27€ par personne.

Le paiement peut être effectué sur place.

Un ticket de tombola est offert avec chaque inscription ; des tickets supplémentaire seront disponibles à 2€ l’unité.

Les prix seront remis pendant le repas.

Le Rotary Club d’Agde-Cap d’Agde espère attirer de nombreux participants pour cette journée sous le signe de la solidarité et de la bonne humeur.

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver au plus vite en envoyant un mail à

rotary-agdecapdagde@myassoc.org en précisant le nom, prénom et adresse mail de chaque personne.

Venez nombreux pour soutenir la SNSM et l’AASS34 dans une ambiance chaleureuse et festive

> Réservations 06.24.97.69.13

> Informations 06.75.07.75.29 .

Avenue du 8 Mai 1945 Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 75 07 75 29 rotary-agdecapdagde@myassoc.org

English :

The Rotary Club of Agde -Cap d’Agde is organizing its 6th Pedestrian Rally in aid of the SNSM and AASS34.

German :

Der Rotary Club Agde -Cap d’Agde veranstaltet seine 6. Fußgängerrallye zugunsten der SNSM und der AASS34.

Italiano :

Il Rotary Club Agde-Cap d’Agde organizza il 6° Rally pedonale a favore del SNSM e dell’AASS34.

Espanol :

El Rotary Club de Agde-Cap d’Agde organiza su 6º Rally Pedestre en beneficio de la SNSM y de AASS34.

